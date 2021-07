C'è una svolta nel caso delle ragazze travolte e uccise nel campo di San Giuliano

Sono stati identificati i due uomini che sarebbero stati nel campo di San Giuliano Milanese in cui sono morte Hanan Nekhla e Sara El Jaafari. Si tratta di due cittadini marocchini di 21 e 35 anni, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

Nella serata di mercoledì 7 luglio i detective sono riusciti a rintracciare il 35enne, che è stato accompagnato presso la Procura di Lodi per essere sentito in merito ai fatti dal Pm Giulia Aragno. Per il momento non è trapelato nessun dettaglio ma gli inquirenti vogliono capire perché il quartetto si trovava all'interno del campo di mais e, soprattutto, se i due uomini erano a conoscenza che Hanan e Sara erano state travolte dal mezzo agricolo.