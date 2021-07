Trovate morte in un campo di mais le due amiche scomparse

Non sono ancora chiari i dettagli della tragedia avvenuta a San Giuliano Milanese, in un campo di mais che costeggia la Tangenziale Ovest: due donne marocchine, di 28 e 32 anni, amiche tra loro, trovate morte, distese per terra, dopo un giorno e mezzo di ricerche incessanti. Una delle due aveva chiamato il 112, venerdì mattina alle 11.30, chiedendo aiuto e spiegando (in lingua araba) che, poco prima, erano state investite da una mietitrebbia. L'amica era morta, lei gravemente ferita.

Mentre parlava con la centrale operativa, il cellulare si è spento. Per gli investigatori è stato possibile geolocalizzarlo durante la telefonata e risalire all'identità dell'intestataria. Con le ricerche in corso, i carabinieri hanno avvisato le due famiglie: queste hanno riferito che le donne erano uscite insieme dicendo che sarebbero rientrate, dunque non vi erano segnali che potesse essere successo loro qualcosa.

La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 19.50 di sabato pomeriggio: le due donne sono state trovate entrambe senza vita, distese nel campo di mais. La procura di Lodi ha disposto l'autopsia sulle salme: non è ancora chiaro, infatti, come siano morte. Secondo fonti investigative, potrebbe essere improbabile lo schiacciamento da un mezzo agricolo mentre è più plausibile l'investimento, anche se vi è da capire se il conducente se ne sia accorto o no.

Il mistero sulla morte

Sembra che le due donne avessero l'abitudine di assentarsi insieme a lungo dalle rispettive abitazioni, ragione per cui i familiari non si sono allarmati per quello che pareva un momentaneo anche se prolungato allontanamento, come già avvenuto altre volte. Non si esclude nemmeno che le amiche stessero girovagando per "l'area vasta" dello spaccio di droga che, da Rogoredo, ormai da mesi si è spostata (e ampliata) verso il Sud-Est di Milano, lambendo anche i campi agricoli di San Donato e San Giuliano. Vicino ai due corpi senza vita sono state trovate coperte e alcune lattine di birra.