Com'è morto Fabio Friggi, trovato col cranio fratturato a casa dell'amica

Alla ricerca della soluzione del giallo. I carabinieri del Ris hanno effettuato mercoledì un sopralluogo nella casa di Trivolzio, nel Pavese, dove venerdì scorso è stato scoperto il corpo di Fabio Friggi, 44 anni di Motta Visconti, verosimilmente morto a causa di una frattura cranica.

L'uomo era stato trovato nell'abitazione di una sua amica, di 25 anni, che vive insieme alla madre in un appartamento di via delle Orchidee. A dare l'allarme nel primo pomeriggio era stata lei stessa, che aveva poi spiegato che il decesso potrebbe essere stato provocato da una caduta dalle scale interne della villetta. Friggi - stando alla versione della ragazza - poi si sarebbe rialzato, trascinandosi sino al punto del cortile esterno dove poi era stato individuato il corpo.

La testimonianza della donna, però, pare non abbia convinto totalmente investigatori e inquirenti che stanno cercando la chiave di volta di quello che appare sempre più un mistero. Gli specialisti del Ris in particolare hanno passato al setaccio la casa per repertare eventuali tracce di sangue che potrebbero aiutare a ricostruire i movimenti compiuti dal 44enne milanese. Altro passaggio fondamentale sarà l'autopsia, in programma all'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, che potrà chiarire se Friggi sia morto in seguito a un incidente oppure se è stato colpito alla testa.

Le telecamere di videosorveglianza del comune di Trivolzio hanno segnalato il passaggio della sua auto più volte tra il pomeriggio di giovedì 17 agosto e le due di notte di venerdì 18. Poche ore prima del tragico ritrovamento, la sorella del 44enne aveva denunciato la scomparsa dell'uomo, che uscendo di casa giovedì aveva detto alla figlia 14enne che la sera sarebbe rimasto fuori a cena con alcuni amici. Qualche ora dopo, il dramma.