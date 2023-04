Julia, l'ultimo "arrivederci" alle compagne su Whatsapp prima di morire

Ha scritto "arrivederci" nella chat della sua squadra di pallavolo, la 18enne Julia Ituma, poco prima di morire, in piena notte, cadendo dalla finestra della sua stanza d'hotel al sesto piano, a Istanbul. Il club (l'Igor Gorgonzola di Novara) si trovava in Turchia per una gara di ritorno di Champions League. Le autorità locali stanno indagando sul decesso della sportiva: per venerdì 14 aprile è prevista l'autopsia.

"Il club e tutti i suoi membri, che hanno il cuore spezzato per la perdita, rimarranno rispettosamente in silenzio", si legge in una nota diramata dal club in cui vengono espresse le condoglianze alla famiglia (la mamma e la zia di Julia sono già in Turchia). "Piangiamo non solo un grande talento, ma soprattutto una splendida ragazza di 18 anni", ha commentato Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione italiana pallavolo, che ha disposto un minuto di silenzio per tutte le partite che si disputeranno in Italia fino al 16 aprile.

Le compagne di squadra sono sotto choc. Rientrate a Malpensa giovedì, non si alleneranno nella giornata di venerdì né hanno al momento un programma di allenamento per le successive giornate. Domenica sera è previsto un incontro a Chieri, per i quarti di finale di playoff di Serie A. La società ospite si è già detta disponibile a rinviare il match al 19 aprile.

Nella giornata di giovedì, i media turchi hanno diffuso un video tratto dalle telecamere di sorveglianza dell'albergo, in cui si vede Julia (intorno alle 21.39) camminare da sola lungo un corridoio, parlando al telefono e poi sedendosi per terra e restando quasi un'ora, per poi rientrare nella stanza, condivisa con la compagna di squadra Lucia Varela Gomez, la quale ha spiegato di avere parlato con lei prima di addormentarsi, senza rendersi conto di niente. Stando a quanto si sa finora, Julia è caduta dalla finestra della stanza alle 4.31 di notte.

Secondo i media turchi, la polizia avrebbe appurato che la pallavolista avrebbe parlato a lungo al telefono con un ragazzo che frequenta la stessa scuola di Novara. Lui e Julia avrebbero discusso durante la telefonata.

Il ricordo delle amiche e colleghe

Nata a Milano da genitori nigeriani, alta 1 metro e 92 centimetri, Julia Ituma era considerata un talento emergente. Giocava nel ruolo di opposto. Era alla prima stagione con la squadra novarese, dopo essere uscita dal Club Italia. Con le giovanili aveva vinto l'Eyof e l'Europeo Under 19 femminile e aveva davanti a sé un futuro più che promettente.

"Julia, detta Titu, era una mia cara amica, abbiamo condiviso tante belle esperienze insieme, sia fuori che dentro il campo. Era una brava persona, pronta ad ascoltare, silenziosa ma sempre presente nel momento del bisogno. C'è, e per sempre ci sarà una parte di lei nel mio cuore", il messaggio della pallavolista triestina Alice Trampus, coetanea e compagna di squadra di Julia al Club Italia per due stagioni. Affetto per Julia anche da parte della pallavolista Emma Barbero del Megabox Vallefoglia, che ha affidato ai social un ricordo per la sua amica, con la fotografia di un loro abbraccio mentre militavano nella Nazionale giovanile: "Per sempre io e te, strette in questi infiniti abbracci. Fammi ridere un'ultima volta ancora".