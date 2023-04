Angelo Zanin e Dario Beira, morti mentre potavano gli alberi del golf club

Stavano tagliando i rami di un vecchio pioppo, quando il cestello della gru dove si trovavano ha ceduto, facendoli precipitare nel vuoto per una quindicina di metri. Così hanno perso la vita Angelo Giovanni Zanin, 51 anni, e Dario Beira, 69 anni, entrambi residenti nel Pavese. Nel tragico incidente sul lavoro, avvenuto intorno alle 10 di mercoledì 12 aprile nel golf club Le Rovedine di via Karl Marx 16 a Noverasco di Opera, è rimasto gravemente ferito anche un operaio di 25 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

