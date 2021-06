Morire per una finestra pulita: tre casi in due anni a Milano

Collaboratori domestici che muoiono mentre puliscono vetri o finestre. Sono tre i casi a Milano in due anni: due donne e un uomo, tutti filippini. Nel mese di agosto del 2019, in via Cesare Battisti, perdeva la vita la 54enne Marilou Reyes; l'8 aprile 2021, in viale Monza, il 58enne Luisito Dimaano precipitava in strada dal quarto piano di un edificio; e venerdì 25 giugno 2021, in corso Concordia, la 34enne Aizza Dungca precipitava dalla finestra al quinto piano di uno stabile mentre era intenta a pulirne i vetri, su una scala.

Un allarme, proprio a dieci anni dall'adozione della convenzione internazionale sul lavoro dignitoso di colf e domestici. Era il mese di giugno del 2011. La convenzione prevede tra l'altro che questi lavoratori abbiano diritto a prestare i loro servizi in un ambiente sicuro. "Purtroppo quelli citati sono solo gli episodi più gravi che vengono alla luce", il commento di Paola Camera, segretaria della Fisascat Cisl di Milano Metropoli, all'agenzia Dire: "Ma ci sono tanti altri infortuni, non mortali, che non vengono denunciati, come scottature o tagli in cucina, oppure fratture per cadute, solo per citare alcune tipologie".

"Anche famiglie sono parti deboli"

"Nel settore del lavoro domestico e di cura - aggiunge Andrea Villa, presidente delle Acli milanesi - è particolarmente faticoso immaginare un miglioramento perché si tratta di contratti, quando ci sono, tra due parti deboli. Senz'altro va migliorata la tutela, ma più ancora va sensibilizzata la parte datoriale: la famiglia, insieme alla lavoratrice, affinché si mettano in essere una serie di attenzioni. Nel contratto a fianco di una tutela migliore dell'infortunio andrà inserita piano piano la formazione che porti alla professionalizzazione e all'attenzione ai comportamenti pericolosi".

Spesso il problema è ancora più a monte, nel lavoro in nero: a volte perché "costa troppo" o "fa poche ore", altre volte perché sarebbe la stessa lavoratrice (o lavoratore) ad avere chiesto di non essere regolarizzata/o. "Occorre - fa notare Simone Bellezza, responsabile di Saf Acli Srl - un cambiamento culturale. Il lavoro domestico è un lavoro tutt'altro che trascurabile, per cui ci vuole attenzione e formazione. Anche le famiglie sono spesso un soggetto 'debole' e, a volte, si trovano a dover gestire questioni burocratiche complesse".