Mamma e papà milanesi morti in montagna, raccolta fondi per la bimba di 5 anni

Una raccolta fondi è stata aperta su GoFundMe per aiutare la bambina di 5 anni che domenica ha perso entrambi i genitori in un tragico incidente avvenuto in montagna, sul Monte Vareno.

"Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite spezzate all'improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile. Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina", hanno scritto gli amici delle vittime, Valeria Coletta, 35 anni e il marito Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, caduti in un canalone per oltre duecento metri davanti agli occhi della loro bambina e di una coppia con cui stava facendo l'escursione.

"Questa raccolta - viene spiegato sulla piattaforma di crowfunding - nasce per continuare a perseguire la missione di vita di Fabry e Vale, regalare alla figlia un futuro felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto fosse. Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia nel suo percorso di vita. Servirà per aiutarla ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore". Nell'arco di poche ore sono stati raccolti più di 19mila euro. La bambina al momento è stata affidata ai nonni.

L'incidente durante un'escursione

L'incidente è accaduto intorno alle 13 di domenica mentre la famiglia, insieme ad altri due amici, stava percorrendo un sentiero nel territorio comunale di Angolo Terme (Bs). Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, di Brescia e di Darfo, di cui una del nucleo speleo alpino fluviale, il soccorso alpino. Purtroppo l'allarme, per quanto tempestivo, è stato inutile: i coniugi sono stati recuperati senza vita circa 4 ore dopo l'allarme, perché i corpi erano in una zona impervia.

Stando a quanto finora appreso, Valeria - impiegata in una finanziaria - avrebbe perso l'equilibrio e Fabrizio - che lavorava in una ditta farmaceutica - avrebbe cercato di afferrarla e sarebbe volato giù a sua volta. La coppia era partita con la figlioletta da Milano per una gita fuori porta e domenica sera sarebbe tornata in città.