Incidenti, tre morti e due feriti gravi in 6 ore sulle strade milanesi

Dalle 8.51 alle 14.31: cinque ore e quaranta minuti, ventimila e quattrocento secondi, tutti tragicamente "macchiati" di sangue. È stato un luneti mattina drammatico sulle strade milanesi, teatro di diversi incidenti stradali costati la vita a tre persone, con altre due finite in ospedale in gravi condizione.

La "serie" si è aperta alle 8.51 a Sedriano: lì una donna di 38 anni è stata trovata a terra a poca distanza dal suo monopattino elettrico. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio e non è ancora chiaro se la vittima sia caduta da sola dalla "tavoletta" o se sia stata toccata da qualcuno poi fuggito. Soccorsa dagli equipaggi del 118 di un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero, la 38enne è stata accompagnata al Niguarda dove è stata subito operata alla testa. Le sue condizioni sono delicatissime e la prognosi riservata.

Ventuno minuti dopo la scia di sangue si è spostata in A4, nel tratto tra la barriera di Agrate e l'innesto della tangenziale Est. Nello schianto tra un furgoncino e un camion ha perso la vita il 40enne che era alla guida del mezzo cassonato, che avrebbe tamponato il tir. Nonostante l'immediato intervento dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare.

Tre minuti prima delle 11, un altro incidente. In via Imbonati, a Milano città, una ragazza di 21 anni - per motivi sui quali sta indagando la Locale - è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Nell'impatto, violentissimo, la giovane ha riportato un trauma cranico e traumi alla schiena, al bacino e agli arti inferiori. Medicata in strada, la vittima è poi stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda: le sue condizioni sono serie, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Poco più di un'ora dopo - alle 12.06 - ancora uno schianto a Milano. In piazza Giovanni XXIII, a CityLife, un uomo di 53 anni che viaggiava in bici è stato investito da una macchina guidata da una 60enne che l'ha trascinato per metri. Dopo l'intervento dei pompieri, che hanno sollevato la vettura, il ciclista è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo.

Un paio di ore dopo un'altra pagina di un lunedì funesto. A Settimo Milanese, in via per Vighignolo, un 50enne che viaggiava in moto avrebbe tamponato un furgone che viaggiava davanti a lui. Lo schianto non gli ha lasciato nessuno scampo e anche lui ha perso la vita nell'incidente. Il terzo fatale in meno di sei ore.