Strage nella Rsa, presto la svolta: chi potrebbero essere i primi indagati

A un passo dalla prima svolta. Nelle prossime ore il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano dovrebbe iscrivere nel registro degli indagati i primi nomi nell'ambito dell'inchiesta sulla strage avvenuta la notte del 7 luglio nella Rsa "casa per coniugi" di via dei Cinquecento a Milano.

L'indagine - aperte con le ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo - dovranno fare luce sull'incendio costato la vita a sei persone, due morte carbonizzate e quattro intossicate. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sui corpi di Nadia Rossi, Laura Blasek, Mikhail Duci, Anna Garzia, Loredana Labate e Paola Castoldi e quindi in un momento precedente - in modo che abbiano la possibilità di nominare periti di parte - dovrebbero arrivare le prime iscrizioni. È verosimile che tra gli indagati ci saranno il personale presente nella struttura quella notte, nomi di Proges - la coop che gestisce la Rsa - e addetti della manutenzione della struttura, che è di proprietà del comune.

Sono tre i versanti su cui si stanno concentrando le indagini: la causa del rogo - anche se appare ormai acclarato che l'innesco sia una sigaretta fumata nella camera 605 -, il rispetto delle prescrizioni antincendio e l'attivazione tempestiva dei soccorsi. Soccorsi attivati dalla custode che era presente quella notte nella struttura: "Sono l'operatrice della Casa per coniugi. Mi ha telefonato un'ospite che c'è fumo. Sono andata a vedere. Proprio c'è un fumo grande. Venite proprio subito a via dei Cinquecento 19. C'è un fumo pazzesco", le sue parole al centralinista del numero unico di emergenza.

Nelle scorse ore proprio Proges ha diffuso una nuova nota in cui garantisce che tutte le normative erano state rispettate, anche se sembra ormai certo che il sistema di rilevazione fumi fosse rotto, tanto da chiamare in sede un addetto. "Durante la notte del 7 luglio, Proges Società Cooperativa Sociale precisa che le persone in turno ammontavano ad un totale di 5 operatori socio sanitari, 1 infermiere, 1 custode - si legge nel testo -. Le presenze all’interno di tutte le strutture di Proges rispettano le soglie di minutaggio previste dalla Regione Lombardia e dai contratti che regolano la gestione delle strutture".

"Riguardo alle misure straordinariamente adottate da Proges nel tempo necessario al ripristino dell’impianto antifumo da parte della proprietà della struttura - prosegue la nota -, la società conferma inoltre la presenza ulteriore di 1 addetto specializzato antincendio durante la notte del 7 luglio, di aver somministrato agli operatori socio sanitari corsi antincendio straordinari per garantire la presenza di persone formate in ogni turno e conferma la presenza di dotazioni antincendio a norma".

Sul tema era intervenuto anche il sindaco Beppe Sala: "Se ci saranno responsabilità chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimanendo il fatto che purtroppo sei persone sono morte", le sue parole.