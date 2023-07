Incendio alla casa di riposo: indagato il direttore della cooperativa Proges

Anche il direttore generale di Proges, Giancarlo Anghinolfi, è tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Milano per l'incendio alla Rsa Casa dei Coniugi di via dei Cinquecento a Milano, sviluppatosi nella notte del 7 luglio, che ha causato la morte di sei ospiti della struttura, gestita appunto dalla cooperativa Proges, mentre la proprietà dei muri è del Comune di Milano.

Venerdì mattina verrà effettuato un sopralluogo tecnico da parte dei pm e della polizia giudiziaria per approfondire alcuni aspetti, nell'ambito della ricerca di elementi che possano fare luce sulle fasi dell'incendio, soprattutto per quanto riguarda i materiali e gli impianti. La prima iscritta nel registro degli indagati era stata Claudia Zerletti, direttrice della casa di riposo. La lista degli indagati dovrebbe alla fine comprendere 6 persone, tra cui alcuni tecnici comunali. Completata la lista, sarà possibile effettuare le autopsie sui corpi dei defunti.

Le ipotesi di reato sono di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni colpose. Da oltre un anno (com'è stato appurato) erano guasti gli impianti di rilevazione dei fumi, tanto è vero che in struttura era presente, in orario notturno, un tecnico antincendio. È poi emerso che la gara d'appalto per i lavori di riparazione era stata bloccata perché la società risultata vincitrice era stata colpita da un'interdittiva antimafia.