Ultraleggero si schianta all'improvviso. Pilota e passeggero morti sul colpo

Sono morti sul colpo il pilota e il passeggero di un aereo ultraleggero precipitato domenica pomeriggio a Vigevano, nel Pavese.

Il velivolo si è schiantato intorno alle cinque e mezza nei campi della frazionee Buccella. Il pilota era molto esperto: si tratta del 72enne Gustavo Saurin, presidente dell'aviosuperficie Leonardo da Vinci. Stava compiendo una usuale ricognizione sulla zona. Con lui volava il 24enne Generoso Vitagliano, operaio, entrambi del posto.

Secondo quanto si apprende, non sarebbero state notate fiamme da terra. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per capire le cause dell'incidente.