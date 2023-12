Tragedia al passaggio a livello: coppia travolta e uccisa dal treno

Tragedia sulla linea ferroviaria Milano-Mantova nella serata di lunedì 11 dicembre: un uomo e una donna sono stati tradotti da un treno vicino a un passaggio a livello in località Quattro Venti (nel comune di Curtatone) alle porte di Mantova.

Tutto è successo intorno alle 23.20, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polfer, per il momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. Sul caso sono in corso accertamenti.

Il convoglio era diretto a Mantova ed era partito da Milano, stava procedendo nella nebbia sulla massicciata ferroviaria (composta da un binario singolo). Il capotreno, resosi conto di aver urtato qualcosa, è sceso e ha cercato di capire cosa fosse successo. In un primo momento sono state trovate tracce di sangue, solo dopo alcune ore sono stati trovati i corpi delle due persone in mezzo alle sterpaglie.