Uomo e donna travolti e uccisi da un treno

Tragedia lungo la linea ferroviaria Milano-Mantova, lunedì 11 dicembre, in serata. Un uomo e una donna sono stati travolti e uccisi da un convoglio che viaggiava in direzione del capoluogo mantovano a Curtatone, frazione Quattro Venti, nei pressi di un passaggio a livello. È successo intorno alle dieci di sera.

Secondo le prime informazioni, le vittime hanno circa 50 anni ed erano legate sentimentalmente. Non è chiara la dinamica dell'accaduto: sono in corso le indagini. E non si sa ancora se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario della coppia. Dopo l'impatto il capotreno è sceso con una torcia accesa cercando di capire che cosa fosse successo, notando tracce di sangue sui binari. I corpi sono stati ritrovati a poca distanza soltanto a mezzanotte. Le ricerche e le indagini, condotte dalla polizia ferroviaria e dalla polstrada, sono state rese difficili dal buio e dalla nebbia.

Successivamente è emerso che il treno stesse viaggiando a circa 130 chilometri all'ora. I passeggeri sono stati trasferiti alla stazione di Mantova con un autobus mentre il traffico ferroviario è rimasto bloccato.