Morti al Trivulzio per covid, il gip: "No all'archiviazione"

No all'archiviazione dell'inchiesta sulle morti di numerosi anziani al Pio Albergo Trivulzio durante la prima ondata del covid-19 nel 2020. A deciderlo la giudice per l'indagine preliminare di Milano, Alessandra Cecchelli, la quale ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dai pm.

I pubblici ministeri avevano chiesto l'archiviazione del Pat e del suo direttore generale, Giuseppe Calicchio, indagato per omicidio e epidemia colposi e violazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma il gip non ha accolto la richiesta e ha disposto una perizia nel contradditorio tra le parti.

Ad opporsi all'archiviazione era stata anche l'associzione Felicita, che raccoglie i familiari degli anziani, è presieduta da Alessandro Azzoni e rappresentata dagli avvocati Luigi Santangelo e Luca Santa Maria.

La richiesta di archiviazione

Secondo i pm di Milano Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, titolari dell'inchiesta, non era stato possibile tracciare il percorso dell'infezione da covid "dall'ingresso nella struttura alla diffusione nei diversi reparti". Di qui la richiesta di archiviazione. E quanto all'ex direttore generale Giuseppe Calicchio, per i magistrati mancava il nesso causale tra i suoi comportamenti e decisioni e la diffusione del virus (e i decessi). Per la responsabilità del Trivulzio come ente, occorreva dimostrare che i reati fossero riconducibili "alla responsabilità dei vertici" e commessi "a vantaggio dell'ente stesso".