Dramma a Milano, coppia trovata morta in casa insieme al cane

Erano a terra, sul pavimento della camera da letto. Non troppo distanti dalla porta d'uscita, ma ormai già privi di vita. Una donna e un uomo - 50 anni lei, 46 lui, compagni e conviventi - sono stati trovati morti lunedì pomeriggio a Milano nel loro appartamento al civico 35 di via Rizzardi, in zona Trenno.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata verso le 16.30, quando il figlio della 50enne, un 27enne, ha chiesto aiuto perché dal giorno di capodanno non sentiva più sua madre. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri, che hanno forzato l'ingresso dell'abitazione e sono riusciti a entrare in casa.

Per la coppia, di origine peruviana, non c'era già più nulla da fare, così come per il cane dei due. I vigili del fuoco hanno trovato un divano bruciato e fuligine nella stanza, segni evidenti di un incendio, anche se sembrerebbe di modeste dimensioni. È verosimile che la 50enne, che lavorava come baby sitter, e il 46enne, che era un corriere, siano morti per aver inalato i fumi del rogo. Il passo successivo delle indagini sarà accertare l'origine e la causa delle fiamme e stabilire se nell'appartamento ci sia stata anche una perdita di monossido. I rilievi del caso sono stati effettuati dai caschi rossi e dalla polizia, che nell'appartamento hanno trovato anche una finestra rotta, probabilmente esplosa per il calore.

Stando a quanto finora appreso, i corpi delle due vittime erano in rigor mortis. È probabile che il decesso sia avvenuto almeno 24 ore prima dell'allarme dato dal figlio della donna.