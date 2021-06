Uomo accoltellato trovato agonizzante in auto a Milano: morto

L'accaduto in via Quinto Romano. Sul posto i carabinieri, due ambulanze e un'automedica del 118

Un uomo di 55 anni morto dopo essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale con lesioni gravissime. L'accaduto nel pomeriggio di sabato 12 giugno in via Amantea angolo via Quinto Romano, zona Baggio.

Sul posto, intorno alle 14, sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'automedica, e i carabinieri. Il 55enne è stato trovato in stato agonizzante, con ferite da taglio, a bordo di una Fiat Panda.

A causa delle profonde lesioni - almeno quattro i colpi ricevuti con un coltello da cucina, di cui due alla gola - è stato portato in ambulanza al San Carlo di Milano, dove però non ce l'ha fatta ed è deceduto poco dopo il ricovero in prognosi riservata. La vittima è un milanese incensurato che lavorava come commesso in un supermercato. Al momento sono in corso le indagini dei militari per ricostruire la dinamica del tragico episodio.

Aggiornamento

A circa un chilometro dal luogo dove è stato soccorso il 55enne, i carabinieri hanno fermato la moglie dell’uomo, la quale aveva una ferita a una mano e i vestiti macchiati di sangue. La donna è stata portata in caserma per accertamenti.