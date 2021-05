Dramma a Milano, studente trovato morto in un residence di via Ajraghi: si indaga

Uno uomo di 29 anni è stato trovato morto all'interno di un residence di via Cesare Ajraghi a Milano (zona Villapizzone) nel primo pomeriggio di mercoledì 5 maggio.

L'allarme è scattato intorno alle 13.20 quando il custode della struttura è entrato nell'appartamento occupato dal 29enne e lo ha trovato riverso al suolo. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Del caso se ne sta occupando la Questura di Milano, intervenuta con la scientifica per i rilievi. Per il momento non è stata resa nota l'identità della vittima ma secondo quanto trapelato pare sia uno studente di origini asiatiche. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso.