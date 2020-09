Morto a Milano Alberto Seassaro, docente del Politecnico e designer visionario

E' morto a Milano Alberto Seassaro, architetto e docente del Politecnico. Aveva 81 anni, è stato stroncato da una malattia. Dopo la laurea in architettura nel 1964, Seassaro ha insegnato tecnologia dell'architettura e di disegno industriale, fino a presiedere a partire dal 2000 la Facoltà di Design.

Fondatore della Scuola di Design del Politecnico e del Consorzio Poli Design, è stato membro della commissione scientifica del Dipartimento Indaco e ha diretto il master universitario in Lighting Design. Ha collaborato in anni giovanili con alcuni importanti studi milanesi, tra cui Bbpr, per poi fondare lo studio P/S con Ugo La Pietra e lo Studio Associato di Progettazione, Consulenze Ricerche con Cesare Stevan, Alberico Belgiojoso, Ugo La Pietra, Gian Maria Beretta, Vittorio Algarotti e altri.



Seassaro ha realizzato opere di edilizia industrializzata e di architettura d'interni e ha prodotto manufatti di estetica sperimentale: i Morfemi, le Progressioni morfologiche, gli Ambienti primari che ha esposto in mostre collettive e personali.