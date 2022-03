Morto Aleardo Caliari: addio all'ultimo Meneghino

È morto l'autore, regista e attore Aleardo Caliari, direttore del Teatro della Memoria di Milano, protagonista del carnevale ambrosiano, nei panni di Meneghino, e Ambrogino d'oro nel 2018. A 77 anni, Caliari è deceduto il 10 marzo in seguito a un malore mentre si trovava in vacanza in Liguria.

Dopo un esordio come cabarettista, l'attore era stato anche direttore del cabaret 'La ribalta' e insegnate della scuola civica di teatro 'Paolo Grassi'. Nel corso della sua lunga carriera aveva collaborato con personaggi del calibro di Walter Valdi, Jannacci e Gaber. Dal 2007 era la maschera di Meneghino del Carnevale di Milano, mentre nel 1998 aveva inaugurato il Teatro della Memoria di via Cucchiari, dopo averlo ristrutturato a sue spese. Da ragazzo, aveva studiato all'Università degli Studi di Milano e si era diplomato al liceo classico Manzoni.

Moltissimi i messaggi pubblicati sui social per dire addio all'artista e omaggiare il suo importante contributo alle tradizioni milanesi e al teatro popolare. "Un ricordo speciale ad un uomo di spettacolo capace di trasmettere l’amore per l’arte del palcoscenico e coinvolgere tutti con la sua allegria e grandissima professionalità - scrive su Facebook l'attrice Susanna Valeria Rossoni -. Il teatro milanese e non solo ha perso il mattatore dei cuori!". "Mi sono preso un po’ di tempo per passare dal Teatro della Memoria a Milano, un doveroso saluto ad Aleardo Caliari, un ribelle prestato alla prosa - le parole del comico Daniele Raco -. La settimana passata con lui fu una lezione di vita e di amore per il palco. Mi auguro e auguro a tutti noi che questo luogo continui ad esistere, perdere questi spazi è un delitto. Un fiore per te indomito amico".