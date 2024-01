Alessio Gorla, storico collaboratore di Berlusconi, è morto a 85 anni

È morto mercoledì mattina in Uruguay Alessio Gorla, 85 anni, storico assistente di Silvio Berlusconi sia nelle televisioni sia nell'attività politica. Si trovava in vacanza con la moglie a Punta del Este, una delle principali località turistiche sul mare in Uruguay. Era stato ricoverato in ospedale per complicazioni legate al Covid.

Milanese, si era laureato in scienze politiche e aveva lavorato in Autogrill. L'incontro con Berlusconi risale al 1982, durante un convegno di Publitalia. Gorla diventa assistente di Berlusconi per il coordinamento delle attività televisive e, successivamente, uno degli organizzatori dell'ingresso in politica con Forza Italia. Nel 1996, anziché diventare segretario del gruppo degli 'azzurri' al Parlamento europeo, preferisce restare in Mediaset trasferendosi in America Latina.

Nel 2002 diventa dirigente di Rai Fiction a Roma, e poi coordinatore dei palinsesti Rai. Successivamente è consigliere d'amministrazione di Rai Cinema, Rainet, Raiclick e Rai International. Nel 2009 diventa consigliere d'amministrazione della Rai.