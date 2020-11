Morto a soli 53 anni Andrea Merloni, figlio di Vittorio, numero 1 di Indesit

E' stato trovato senza vita, riverso, Andrea Merloni, 53 anni, figlio dell'industriale Vittorio (morto 4 anni fa a 83 anni), nella sua casa di Milano. A stroncarlo, con ogni probabilità, un arresto cardiaco. Il fatto è avvenuto nelle scorse ore ed è stato confermato da fonti vicino alla famiglia. E' stata una domestica a scoprirlo a terra; subito sono stati chiamati i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Andrea era uno dei quattro figli di Vittorio Merloni (gemello di Aristide, poi Antonella e Maria Paola) che lo aveva voluto come vicepresidente esecutivo al suo fianco dello storico gruppo industriale degli elettrodomestici di Milano. Ex presidente di Indesit Company dal 2010 al 2013, insieme al gemello Aristide, figlio più giovane di Vittorio. Manager capace e appassionato, Andrea, prima di guidare il colosso famigliare, nel quale ha lavorato per poco piu' di 19 anni, era stato a capo di Benelli Moto dal 1996 al 2004; e' stato anche presidente della scuola di formazione manageriale Istao, dal 2011 al 2013.

Nel 2014 Indesit (3 miliardi di euro di fatturato) è stata venduta agli americani di Whirlpool, che ne acquisirono il 60%: operazione da oltre 700 milioni di euro, alla quale Andrea si oppose, come voleva il padre, ma la scelta della maggioranza della famiglia fu diversa. E' stato anche presidente della holding Fineldo, cassaforte di famiglia.