Moby Prince, morto a Milano Angelo Chessa: ha lottato per la verità sulla tragedia

Angelo Chessa, ortopedico di 56 anni, è morto a Milano. Era famoso per la sua lunga battaglia per la verità sulla tragedia del traghetto Moby Prince, entrato in collisione con una petroliera della Snam, la Agip Abruzzo, a 2,7 miglia dalla costa di Livorno, il 10 aprile 1991.

A causa dell'impatto, tra passeggeri ed equipaggio della Moby (che era diretta ad Olbia) morirono in 140, mentre si salvarono solo il mozzo Alessio Bertrand e tutti coloro che erano a bordo della petroliera. Tra coloro che morirono sulla Moby, Ugo Chessa, comandante del traghetto e padre di Angelo e del fratello Luchino, e la madre Maria Giulia Ghezzano.

I due fratelli intrapresero una vera e propria missione per la verità, coinvolgendo anche gli altri parenti delle vittime, per ricostruire la dinamica dei fatti di quella notte al largo di Livorono. Senza qui riassumere tutti i dettagli di una storia intricatissima, si ricorda semplicemente che i soccorsi al traghetto arrivarono con ritardo. L'attività di Angelo e Luchino Chessa portò la procura di Livorno, verso la fine degli anni Duemila, a riaprire un'inchiesta dopo due processi (di primo grado a Livorno e di appello a Firenze).

La commissione parlamentare d'inchiesta

Angelo Chessa era dirigente medico all'ospedale San Paolo di Milano. Grazie al suo impegno, e a quello di suo fratello, in questa legislatura è stata riaperta una commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Andrea Romano. "Avrei voluto che tra qualche mese ci fosse anche Angelo, insieme agli altri familiari delle vittime della Moby Prince, ad accogliere, commentare e forse anche criticare i risultati del lavoro della nostra commissione, che saranno resi pubblici al termine della legislatura. Il contributo di Angelo Chessa è stato fondamentale", ha commentato Romano.