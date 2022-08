Si tuffa in acqua e "sparisce": morto ragazzo di 22 anni

Un tuffo per rinfrescarsi in una giornata di calura estiva si è trasformato in tragedia a Cornate d'Adda. Un ragazzo di 22 anni, un giovane di origini peruviane residente a Bergamo, è morto nella giornata di mercoledì dopo un ricovero d'urgenza in ospedale avvenuto in seguito a un incidente accaduto proprio nelle acque dell'Adda martedì pomeriggio.

Il 22enne, secondo quanto al momento emerso, intorno alle 17.30 si sarebbe tuffato nel fiume all'altezza di via Alzaia e non sarebbe più riemerso, attirando l'attenzione di alcuni cittadini presenti che hanno attivato i soccorsi. A Cornate sono intervenuti i mezzi del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con un'ambulanza e l'elicottero insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Tratto in salvo e portato fuori dall'acqua, il 22enne è stato poi soccorso dal personale sanitario che ha avviato sul posto le manovre di rianimazione. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in arresto cardiocircolatorio e le sue condizioni sono apparse molto gravi. Nella giornata di mercoledì il decesso.