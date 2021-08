Chi è l'uomo morto annegato per scappare dai carabinieri

Trentuno anni, qualche piccolo precedente alle spalle, un'espulsione evidentemente ignorata. È l'identikit di Imad E.B., l'uomo morto lunedì mattina a Milano annegando nel laghetto all'interno del parco Forlanini nel tentativo di scappare dai carabinieri che stavano dando la caccia a lui e ad altre due persone, per il momento riuscite a fuggire.

La conferma ufficiale è arrivata martedì pomeriggio, quando i militari hanno avuto i risultati delle analisi sulle impronte digitali della vittima. Il 31enne, cittadino marocchino, aveva avuto guai con la giustizia per reati legati alle norme sull'immigrazione e, stando a quanto appreso, era stato espulso dall'Italia a marzo 2020, con l'obbligo - disatteso - di non fare rientro sul territorio nazionale prima dei cinque anni.

Il dramma era arrivato al termine di un inseguimento cominciato alle 11 in via delle Industrie nord a Settala, dove un'auto dei carabinieri della stazione di Peschiera Borromeo aveva intimato l'alt a una Opel Insignia nera con a bordo il 31enne e altri due uomini. Dopo una corsa di circa 15 chilometri, i fuggitivi erano arrivati in via Salesina e si erano trovati la strada sbarrata da una fioriera. Così, dopo aver chiuso la vettura, i tre erano entrati nel parco Forlanini e si erano tuffati nel laghetto per oltrepassare lo specchio d'acqua - circa 150 metri - e continuare la fuga.

Qualcosa per Imad è però andato storto e non è mai più riemerso. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, allertati dagli stessi militari, a trovare verso mezzogiorno il suo corpo, ormai privo di vita. L'Insignia è risultata intestata a un 54enne di Crema, un italiano pregiudicato proprietario di altre otto macchine: chiaramente un prestanome. Gli investigatori hanno aperto il veicolo ma l'abitacolo è risultato pulito e all'interno non è stato trovato nulla di sospetto. Il motivo della fuga dei tre, finito in tragedia per il 31enne, è ancora tutto da scoprire.