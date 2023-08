Morto il ragazzo che domenica era 'scomparso' nel lago

È morto nella notte all'ospedale San Gerardo di Monza il giovane di 21 anni ripescato nel primo pomeriggio domenica dai vigili del fuoco nelle acque del lago a Como. Il ragazzo, di origine egiziana e residente a Milano, aveva riportato gravi danni neurologici dopo essere rimasto sott'acqua per una ventina di minuti, prima che i soccorritori lo ripescassero a una profondità di circa otto metri.

Il ragazzo era arrivato a Como con un gruppo di amici e si era gettato in acqua di fronte al Tempio Voltiano, senza più riemergere. Recuperato dai vigili del fuoco era stato rianimato e poi trasferito in elicottero a Monza.

Proprio in quel punto e nello specchio d'acqua del primo bacino si sono consumate molte tragedie, nonostante i cartelli scritti in 6 lingue. Infatti, sono proprio i turisti a tuffarsi nel lago, ignari non solo che l'acqua davanti alla città è a dir poco inquinata (soprattutto nei pressi della foce del Cosia dove, appunto, si trova il Tempio Voltiano), ma anche del rischio legato all'idrocuzione.