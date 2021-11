Trovato morto dopo 3 giorni l'uomo scomparso ad Abbiategrasso

Speranze finite. Lunedì pomeriggio, dopo tre giorni di ricerche disperate, è stato trovato il corpo senza vita di Antonio Salmoiraghi, l'87enne scomparso venerdì da Abbiategrasso. Il cadavere dell'uomo è stato localizzato nei pressi del canale scolmatore, alle spalle della cascina San Donato, e per l'anziano non c'era già più nulla da fare.

L'allarme per la sua scomparsa era scattato venerdì, quando l'87enne non aveva fatto ritorno a casa. Per giorni lo hanno cercato vigili del fuoco, volontari e uomini della protezione civile, con l'unità cinofila Tequila impegnata sul campo.

L'anziano era malato e in stato confusionale, ma non si conoscono al momento i dettagli della morte. Non è escluso che Salmoiraghi possa aver avuto un malore durante una passeggiata e che non sia riuscito a chiedere aiuto.