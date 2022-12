Addio ad Arata Isozaki, architetto del 'dritto' di Citylife

Addio all'archistar che firmò uno dei grattacieli di Citylife. Arata Isozaki si è spento all'età di 91 anni.

Noto come 'l'imperatore dell'architettura giapponese', a Milano Isozaki progettò insieme ad Andrea Maffei, per il quartiere Portello, la Torre Allianz, nota come 'il dritto', che oggi svetta a fianco degli altri due palazzi, 'lo storto' e 'il curvo', firmati rispettivamente da Zaha Hadid e Daniel Libeskind.

Premio Pritzker nel 2019, Isozaki è noto per aver sviluppato uno stile che intreccia la tradizione giapponese e quella occidentale post-moderna. Tra le sue opere più celebri, la sala concerti di Kyoto, il Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles, il Palau Sant Jordi di Barcellona per i Giochi del 1992 e il Palasport Olimpico di Torino.