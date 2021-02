Milano, morto l'architetto Jacopo Gardella: col padre cambiò Milano, dai musei all'Esselunga

È morto a 85 anni Jacopo Gardella, l'architetto milanese che con il padre Ignazio diede vita a importanti progetti in città. La scomparsa risale ai giorni scorsi ma la famiglia l'ha annunciata solo ora, dopo i funerali celebrati in privato nella basilica di San Nazaro in Brolo.

Chi era l'architetto Jacopo Gardella

Classe '35, nato a Milano, Gardella si laureò in architettura al Politecnico nel '60, per poi iniziare la pratica professionale nello studio del padre Ignazio, con il quale collaborò per diversi lavori, dalla nuova stazione dei treni di Lambrate all'ampliamento dell'Università Bocconi, dalla ricostruzione del Pac (Padiglione d'Arte Contemporanea) al Tribunale Civile di Milano, passando anche per i supermercati Esselunga.

Gardella lavorò a diversi progetti in Italia, come il concorso per la ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia e la progettazione del restauro del Teatro Gioachino Rossini di Pesaro, e all'estero, partecipando al concorso internazionale di idee per l'ampliamento del Museo del Prado di Madri.

L'architetto fu anche docente universitario, dando lezioni di architettura a Milano, Torino, Venezia, Pescara e Camerino. Dal 2002 al 2009 fu incaricato del Laboratorio di Architettura degli Interni alla Facoltà di Architettura di Milano. Risale al 2019 la mostra antologica sull'opera di Ignazio e Jacopo Gardella organizzata dal Pac di Milano.