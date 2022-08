Tragedia in casa a Milano: uomo muore sotto un armadio

Un uomo è morto all'interno di un'abitazione in zona Isola a Milano, in via Volturno. A provocare la sua morte sarebbe stato un malore, a seguito del quale la vittima si è aggrappata a un armadio che gli è caduto addosso. A ricostruire la prima parziale dinamica è il comando provinciale dei vigili del fuoco, che in un primo momento parlava esclusivamente della caduta dell'armadio.

Sul posto, poco dopo il mezzogiorno di lunedì, è intervenuto il 118 con diversi mezzi, su richiesta dei pompieri ma per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. Secondo quanto segnalato dalla questura di Milano, presente in via Volturno con gli uomini delle volanti e gli investigatori, la dinamica esatta dell'accaduto è ancora da comprendere.