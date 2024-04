Uomo trovato morto nella sua macchina

Dramma domenica mattina a Cormano, nel Milanese, dove un uomo di 43 anni - italiano - è stato trovato morto all'interno della sua auto. La scoperta è stata fatta poco dopo le 9 e nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per la vittima non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Stando ai primi accertamenti, la vettura era parcheggiata in via Rodari e i carabinieri - dai primi rilievi - non hanno riscontrato segni di effrazione né dettagli che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone. Il corpo, ormai esanime, era sul sedile lato guida.

Nel veicolo, secondo quanto finora appreso, sarebbero state trovate tracce di stupefacenti. L'ipotesi è che il 43enne sia morto per un malore, non è ancora chiaro se collegato o meno all'assunzione di droga. I rilievi e le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Sesto San Giovanni, anche loro intervenuti sul posto.