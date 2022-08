Precipita nel vuoto davanti a mamma e papà, morto 12enne

Paolo Fiscato è morto a 12 anni. Troppo gravi le ferite riportate dopo una caduta nel vuoto, mentre si trovava insieme ai genitori a Salecchio in Valle Formazza, a Verbano Cusio Ossola. Paolo, residente con la sua famiglia a Caronno Pertusella (Varese), ha combatutto per otto lunghissimi giorni in ospedale ma non si è ripreso.

Dalla terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Novara non è arrivata la notizia tanto sperata da Stefano Fiscato e Nicoletta Sinelli, padre e madre molto noti sul territorio al confine col Milanese.

“Tutto il San Grato si unisce al dolore della nostra Capitana Nicoletta e del marito Stefano per la scomparsa del piccolo Paolo.

Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori”, hanno scritto sui social network dal rione San Grato, di cui la madre del piccolo Paolo era capitana all'ultimo Palio di Caronno.