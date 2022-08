Cade dal terzo piano: muore bambino di 2 anni

E' morto il bambino di due anni, precipitato da una finestra a Brugherio martedì mattina. Il piccolo, R.A., classe 2019, era stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una caduta di oltre quindici metri da una finestra dell'abitazione di via Bachelet, nella frazione di San Damiano, dove si trovava in compagnia del nonno mentre i genitori erano al lavoro. Sfuggito proprabilmente all'attenzione dell'adulto, avrebbe raggiunto la finestra, sporgendosi fino a cadere di sotto, nel cortile del condominio. Qui era stato soccorso in condizioni gravissime dal personale sanitario.

Sul posto martedì mattina si sono precipitati i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Monza guidati dal maggiore Emanuele d'Onofri. Nel palazzo sono giunti i sanitari con un'ambulanza e l'èquipe dell'elisoccorso e i militari dell'Arma che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostuire la dinamica dei fatti. Il piccolo era stato ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale San Gerardo, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono rimasta stabili e critiche fino a giovedì. Poi il decesso confermato nel pomeriggio di giovedì dall'ospedale San Gerardo.