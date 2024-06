Bimbo di 18 mesi cade dal balcone al quarto piano: morto in ospedale

Tragedia a Pavia: un bambino di appena 18 mesi è morto in ospedale, sabato notte, dopo essere caduto dal balcone di casa situato al quarto piano di un edificio alla periferia della città, in via Cascina Spelta. Il piccolo è precipitato nel cortile interno dello stabile, impattando contro il pavimento in cemento.

Il piccolo, i cui genitori sono originari della Repubblica democratica del Congo (ex Zaire), era stato portato venerdì sera al Policlinico San Matteo in condizioni disperate. I medici hanno tentato un intervento chirurgico, ma non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ipotesi, sembra che la mamma fosse in casa, intenta a preparare la cena in cucina.

Sul corpo del bambino verrà presumibilmente disposta l'autopsia. Intanto la polizia è al lavoro per capire la dinamica della caduta e soprattutto come il piccolo sia riuscito ad arrampicarsi sull'inferriata del balcone.