Infortunio sul lavoro a Bareggio: morto un operaio

Tragico incidente sul lavoro lunedì mattina a Bareggio, nel Milanese. Il dramma, stando alle prime informazioni finora apprese, si è consumato in un capannone di via Gran Sesso.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di 53 anni, cittadino albanese, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa sette metri. Nonostante l'immediato intervento di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Nella ditta sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i tecnici di Ats, cui sono affidati i rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dell'infortunio.