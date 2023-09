Incidente sul lavoro a Basiano, investito da un camion: operaio morto sul colpo

Travolto e ucciso. Incidente sul lavoro giovedì pomeriggio a Basiano, nel Milanese, dove un uomo di 51 anni, italiano, è morto dopo essere stato investito da un camion. Teatro del dramma, avvenuto pochi minuti prima delle 15.30, il centro logistico della catena di supermercati "Il Gigante", che si trova al civico 1 di via Alfieri.

Stando a quanto finora ricostruito, l'operaio è stato schiacciato da un mezzo che viene utilizzato per la movimentazione dei rimorchi, con il conducente che in una curva avrebbe centrato la vittima in pieno. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo.

L'incidente si è verificato sotto gli occhi di altri lavoratori, che hanno subito dato l'allarme e che saranno ascoltati dalla polizia locale. Sono stati proprio gli agenti a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione le cause della tragedia. Il 51enne, secondo i primi dettagli, era dipendente di una Coop che presta servizio all'interno del magazzino.