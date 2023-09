Tragedia al passaggio a livello: travolto e ucciso dal treno

Un uomo di 74 anni è stato travolto da un treno sulla linea ferroviaria linea Milano-Porto Ceresio (Varese). La tragedia è avvenuta a Bisuschio, nei pressi del passaggio a livello di via Vincenzo Gioberti intorno alle 13.30 di domenica 17 settembre.

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, non è chiaro se l'anziano abbia tentato di attraversare il passaggio a livello con le sbarre abbassate o si tratti di un gesto volontario. Sul caso sono in corso accertamenti.

Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. I sanitari del 118, sul posto con un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. A causa del fatto 8 treni regionali sono stati limitati nel percorso, altri due sono stati cancellati. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 17.