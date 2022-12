Uomo trovato morto nel bosco della droga: l'allarme dato da una telefonata anonima

All'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto giovedì pomeriggio in via Orwell a Milano, all'interno dell'ex boschetto della doga di Rogoredo, l'area che negli anni scorsi era diventata il più grande mercato a cielo aperto di eroina e che oggi è al centro di progetto di riqualificazione, in parte già riuscito, anche se resta meta di tossicodipendenti alla ricerca di una dose.

L'allarme è scattato verso le 17, quando un uomo - che si è poi allontanato - ha chiesto aiuto al 112. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i carabinieri della stazione di Rogoredo. Per l'uomo, che non aveva documenti con sé, non c'era già più nulla da fare.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e, stando ai primi accertamenti dei militari, è verosimile che il decesso sia avvenuto proprio per overdose. Al momento il testimone che ha segnalato la presenza della vittima a terra non è stato rintracciato né identificato.