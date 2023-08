Morto Bruno Segre, filosofo e storico dell'ebraismo: aveva 93 anni

È morto a 93 anni lo studioso, storico e filosofo Bruno Segre. La scomparsa il 21 agosto, mentre il 16 settembre, alle 11, è prevista una cerimonia laica di commemorazione a Milano, alla casa funeraria di via Corelli 120. Ne hanno dato notizia i figli dello studioso.

Nato a Lucerna nel 1930, Segre si è laureato in filosofia all'Università Statale di Milano e ha insegnato nel Movimento comunità di Adriano Olivetti e poi in Svizzera. Ha fatto anche parte del consiglio del Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano e, dal 1991 al 2007, ha presieduto l'associazione Amici di Nevé Shalom/Wahat al-Salam, di cui è rimasto presidente onorario in seguito. L'associazione prende nome da un villaggio in cui convivono famiglie israeliane e palestinesi, fondato nel 1972.

Ha scritto molti libri, tra cui 'La Shoah. L'Olocausto' (1998), 'Gli ebrei in Italia' (2001) e una biografia di Adriano Olivetti (2015). La Fondazione del Centro di documentazione ebraica contemporanea "ricorda con riconoscenza l'amico Bruno Segre, già membro del consiglio di amministrazione della Fondazione per oltre dieci anni", si legge in una nota: "Il suo impegno costante per la pace, il suo lavoro continuo per una cultura di inclusione e di dialogo, la sua attenzione a una divulgazione di alto livello unita alla propensione a un confronto aperto e schietto, hanno ispirato il nostro lavoro nel passato e ci resteranno come modello per il futuro".