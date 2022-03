Cade nel vuoto mentre pulisce le finestre di casa: uomo muore sul colpo

Il tragico volo nel vuoto e la corsa dei soccorritori, purtroppo inutile. Dramma mercoledì mattina a Buccinasco, nel Milanese, dove un uomo di 70 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra di casa sua.

Teatro della tragedia è stato un appartamento al secondo piano di un condominio di via Lomellina. Sembra, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, che il 70enne stesse pulendo i vetri e le persiane della propria abitazione. Improvvisamente, per cause da accertare, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. A nulla è servito l'immediato intervento dei medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

I rilievi sono stati effettuati dai militari della compagnia di Corsico. Al momento è escluso il gesto volontario: è verosimile che il 70enne sia caduto dalla scala per un malore o dopo aver poggiato male un piede.