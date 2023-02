Autista di bus trovato morto in un pullman da un collega

Quando il suo collega l'ha trovato, ormai non c'era già più nulla da fare. Dramma martedì sera a Paullo, nel Milanese, dove un uomo di 49 anni - conducente di autobus - è stato trovato morto in un pullman all'interno del deposito.

L'allarme è scattato alle 19.30, quando un altro autista è rientrato e ha fatto la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti due equipaggi di un'ambulanze e un'auto medica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 49enne.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri, non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto volontario. L'uomo avrebbe lasciato anche un biglietto per spiegare le sue ragioni.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.