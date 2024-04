Cade dalla scala: morto il titolare di una ristorante a Milano

Era salito su una scala, probabilmente per pulire o sistemare qualcosa. Poi il tonfo. All'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare. Si è spento così, in una manciata di secondi, il titolare di un ristorante in Ripa di Porta Ticinese. L'uomo, 50 anni, è caduto dalla scala finendo rovinosamente sul pavimento.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di lunedì 22 aprile, orario in cui i ristoranti di Milano hanno quasi concluso il servizio, salvo per l'arrivo di qualche turista. Il 50enne, titolare di una trattoria, nella caduta ha sbattuto la testa. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravi, tanto che l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso.

Gli operatori del 118 hanno rinvenuto l'uomo sul pavimento. Ma, a causa del forte trauma cranico, dopo i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.