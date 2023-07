Uomo morto, stroncato dal caldo mentre correva

Dramma, sabato, molto probabilmente a causa del caldo. Un uomo di 49 anni, che stava correndo nel tardo pomeriggio a Lodi, è stato trovato morto su un cavalcavia lungo la strada 'Vecchia Cremonese'. Secondo quanto si apprende, un passante lo ha visto per terra e ha avvertito il 112. L'allarme è scattato alle sette meno un quarto.

Sul posto un'ambulanza, un'automedica e i carabinieri. I medici hanno potuto soltanto registrarne il decesso, attribuendone la causa a un malore. Secondo i riscontri, il 49enne si stava allenando: era in tenuta sportiva e privo di documenti. Esclusa subito l'ipotesi dell'incidente. In quel momento non pioveva e la temperatura era alta, così come il tasso d'umidità. L'autorità giudiziaria non ha disposto l'autopsia sul cadavere.