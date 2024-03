Tragedia alle porte di Milano: trovato un cadavere

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto in mezzo ai campi di Ozzero (hinterland sud-ovest di Milano) nella mattinata di giovedì 28 marzo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Tutto è successo poco prima delle 11, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. È stato un passante a notare il corpo e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Stando a quanto trapelato la salma è stata trovata in località Cascina Molinazzo vicino alla linea ferroviaria Milano-Mortara, in un luogo difficilmente accessibile. Ancora non è chiaro cosa abbia causato il decesso, non è esclusa l’ipotesi di un malore. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco del comando provinciale.