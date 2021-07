È stato trovato il cadavere di una donna nel Canale Villoresi

Il cadavere di una donna è stato trovato nelle acque del Canale Villoresi a Villastanza (frazione di Parabiago, hinterland Nord-Ovest di Milano) nella mattinata di venerdì 16 luglio.

Il corpo privo di vita è stato notato da alcuni passanti intorno alle 8:20 era subito stato lanciato l'allarme, sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Parabiago. Per il momento non è esclusa nessuna pista.