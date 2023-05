Il fungo killer uccide a Milano: uomo morto per la Candida auris

Un uomo contagiato dal fungo killer Candida auris è morto all'ospedale Sacco di Milano nella mattinata di venerdì 26 maggio. Il fatto è stato reso noto dall'Adnkronos Salute.

Secondo quanto trapelato l'uomo (non sono state rivelate le sue generalità) era arrivato dalla Grecia ed era stato ricoverato per un ictus. Dagli esami di laboratorio a cui è stato sottoposto sono risultate diverse positività, tra queste quella più la più significativa è appunto quella alla Candida auris.

Cos'è la Candida auris

La Candida auris è un fungo patogeno che si diffonde con estrema facilità in ambiente ospedaliero. Capace di produrre gravi infezioni sistemiche in pazienti fragili e debilitati, e che spesso – come capita per i superbatteri – risulta resistente alle prime linee di trattamento.

Quello di Milano non è il primo caso in Italia. Nei mesi scorsi Marco Bassetti, intervistato da Simone Valesini di Today, aveva spiegato che in Italia erano stati registrati oltre un centinaio di casi. "In un lavoro recente con il mio team abbiamo descritto la situazione epidemiologica nel nostro ospedale: 157 pazienti colonizzati da Candida auris, di cui il 60% con il Covid, e 27 pazienti che hanno sviluppato una candidemia, cioè un'infezione profonda - aveva chiosato l'infettivologo -. Numeri abbastanza importanti che sono rappresentativi di quello che si riscontra anche nel resto del nostro territorio".

Il primo caso italiano di Candida auris era stato riscontrato nel luglio 2022 in Veneto, più precisamente all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Anche in quel caso il paziente era stato ucciso dal fungo killer.