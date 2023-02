Uomo trovato morto carbonizzato in uno stabile abbandonato a Milano

Il corpo sarebbe rimasto lì per quasi 24 ore, fino a quando un clochard ha segnalato ai militari la presenza del cadavere. Un uomo - la cui identità non è ancora nota - è stato trovato morto domenica sera in uno stabile abbandonato al civico 28 di via Corelli, difronte al Cpr.

L’allarme è scattato verso le 21, quando un senzatetto ha avvicinato gli uomini dell’Esercito che “sorvegliano” il centro e ha chiesto aiuto. I poliziotti delle Volanti, subito intervenuti, hanno scoperto il cadavere - completamente carbonizzato - all’interno dell’edificio, un palazzo in stato di abbandono utilizzato come rifugio dai clochard.

Stando a quanto appreso, poco prima della mezzanotte di domenica c’era stato un incendio nello stesso stabile. È verosimile che l’uomo sia morto proprio in quel momento, ma che il corpo sia stato scoperto soltanto ore dopo.