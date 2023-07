Trovato un cadavere carbonizzato in un campo

Un uomo di 58 anni di Parabiago, Vincenzo Giannini, è stato trovato morto carbonizzato in un terreno agricolo di "San Giovanni", frazione di Zambrone (Vibo Valentia) nella giornata di lunedì 3 luglio. Per il momento i contorni della vicenda non sono nitidi e sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri, ma non è escluso che l'uomo possa essere stato avvolto e ucciso dalle fiamme mentre stava bruciando alcune sterpaglie.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti l'uomo sarebbe stato investito da un incendio appiccato probabilmente da lui stesso per pulire l'area da alcune erbacce. Le operazioni di soccorso sono scattate dopo una chiamata alla centrale operativa del 118. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, contestualmente sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 58enne non c'è stato nulla da fare.

Giannini era originario di Zambrone, ma da anni viveva a San Lorenzo, frazione di Parabiago. Il luogo in cui è morto è una zona collinare caratterizzata da una fitta vegetazione.