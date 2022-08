Addio a Carlo Bonomi, mitico doppiatore (anche) di Pingu

Se ne è andato a 85 anni nella sua città, Milano, il celebre doppiatore Carlo Bonomi. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera diede voce a personaggi come Pingu, protagonista del popolare cartone animato, di cui Bonomi inventò il fantasioso linguaggio doppiando tutti i personaggi.

Scompaso il 5 agosto, Bonomi aveva anche doppiato figure pubblicitarie come il Capitan Findus, il Gigante amico (della Ferrero), l'ippopotamo Pippo (Linus), le zanzare (Raid), l'orsetto (Coccolino). Nel capoluogo lombardo, dove nacque nel 1937, aveva inoltre registrato gli annunci della Stazione Centrale.

Il doppiatore collaborò anche con la Linea di Osvaldo Cavandoli, oltre che con il Carosello. Tra gli attori che doppiò, Frank Morgan ne' Il mago di Oz. Creativo, originale e con straordinarie capacità attoriali, Bonomi regalò ai suoi personaggi linguaggi inventati a partire da rumori, assonanze con lingue straniere e dialetti e onomatopee, facendo un abile uso del grammelot (lo strumento recitativo che mette insieme suoni e parole privi di significato). Figure come Pingu non vennero tradotte in altre lingue: con l'idioma creato da Bonomi riuscivano a comunicare in modo universale anche all'estero.