Tragedia della solitudine: 80enne trovato morto in casa dopo diversi giorni

Tragedia della solitudine a Milano. Un uomo di ottant'anni è stato trovato privo di vita, domenica mattina, nella sua abitazione di via Lambro, in zona Porta Venezia. I vicini erano insospettiti dall'odore che proveniva dall'appartamento e dal fatto che la posta a lui indirizzata non fosse stata ritirata da tempo. Così hanno segnalato la cosa al 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi hanno sfondato la finestra del soggiorno, visto che la porta d'ingresso risultava chiusa dall'interno, e hanno scoperto il cadavere già in stato di decomposizione. Nessun segno di violenza né sul corpo né in casa. E' quindi presumibile che si sia trattato di morte naturale.