Rincorre il suo cane ma scivola nel canale: muore annegato

Il suo cane si era liberato dal guinzaglio. Lui lo ha inseguito, forse lo ha raggiunto e stava cercando di riagganciarglielo (la ricostruzione sul punto non è ancora definitiva), ma nel frattempo è scivolato nel canale e, non sapendo nuotare, è morto annegato, trascinato via dalla corrente. La tragedia si è consumata intorno alle sette e mezza di sera di mercoledì 26 maggio a Cassolnovo, un paese di settemila abitanti della Lomellina.

L'uomo, Francesco Bandi, aveva 54 anni e viveva nel piccolo paese insieme alla madre anziana. Come ogni sera stava facendo una passeggiata insieme al suo cane. Poi la tragedia: mentre cercava di riprenderlo (o, come si diceva, mentre gli riagganciava il guinzaglio), è scivolato nel Naviglio Langosco, che scorre a Cassolnovo, e la corrente lo ha trascinato via. Il corpo senza vita è stato trovato poco dopo dal personale di soccorso, alle griglie della frazione di Molino del Conte.

La squadra di ricerca era composta da vigili del fuoco, polizia locale e medici del 118. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: quando il corpo è stato ritrovato, era già deceduto. L'autorità giudiziaria non dovrebbe disporre l'autopsia. Bandi era conosciuto nel paese. Commosso il ricordo del sindaco Luigi Parolo, a cui è toccato avvisare la madre: «E' una tragedia per una nostra comunità, rancesco era un ragazzo d'oro al quale non si poteva non volere bene».